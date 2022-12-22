В СФ разъяснили ситуацию с отсрочкой при повышении призывного возраста
Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для учащихся высших учебных заведений. По мнению вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева, она будет сохранена.
«Отсрочка [для студентов] все равно остается, конечно, этого никто не менял», — цитирует чиновника 22 декабря ТАСС.
Сенатор заявил, что предложение о повышении призывного возраста является правильным, так как сейчас «изменилась военная техника и условия ведения боевых действий».
«Конечно, люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ. Я поддерживаю», — отметил Воробьев.
Ранее в четверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года могут уже в 2023 году. Он пояснил, что эта инициатива может быть реализована только при изменениях в законодательстве. Картаполов отметил, что комитет Госдумы по обороне ждет официальных предложений от Минобороны РФ по этому вопросу.
21 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Кроме того, предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.
Кроме того, глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.
В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.