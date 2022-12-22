Два парома раньше срока завершили навигацию на Байкале
Работа двух паромов раньше срока закончилась в Иркутской области. Транспортные суда перевозили автомобили на остров Ольхон.
По данным министерства дорожного хозяйства Приангарья, навигация паромов «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота» завершена по техническим причинам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Переправу обеспечивает паром «Дорожник», который может вместить не более пяти-шести автомобилей.
Жителей Иркутской области просят учитывать информацию о завершении навигации при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что навигация на озере Байкал будет полностью завершена с 25 декабря.