Женщину избили в результате конфликта из-за ДТП в Москве

Неизвестный избил женщину в результате конфликта из-за ДТП в Москве. По данным «Известий», инцидент произошел на 82-м км МКАД в районе Лианозово.

В ходе конфликта второй участник аварии нанес ей телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб грудной клетки и ссадины.

Кто был виновником ДТП — неизвестно.

Сама авария произошла еще 15 декабря, однако в полицию поступило сообщение об избиении женщины только накануне от медучреждения.

Сама пострадавшая объяснила, что не обращалась в правоохранительные органы из-за болезни детей, однако в ближайшее время намерена это сделать.

10 декабря сообщалось, что в Воронеже автомобилист избил водителя автобуса после того, как тот его подрезал. После маневра водитель легкового автомобиля бросил машину на дороге и подбежал к автобусу 36-го маршрута, следовавшему по улице Космонавтов. Мужчина залез в кабину автобуса и стал избивать шофера. Спустя некоторое время они разошлись.