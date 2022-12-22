Песков не сомневается, что зампред Совбеза России Медведев расскажет Путину о визите в КНР
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- Песков не сомневается, что зампред Совбеза России Медведев расскажет Путину о визите в КНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах визита в Китай. Об этом он сообщил 22 декабря во время брифинга.
По его словам, Путин регулярно общается с Медведевым.
«Господин Медведев постоянно общается с президентом, не знаю, был ли доклад, но нет сомнений, что при первой возможности он произойдет...» — сказал представитель Кремля.
Накануне, 21 декабря, Медведев во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему послание от президента России. Как пояснил Песков, речь в нем шла об отношениях двух стран, международной повестке, партнерстве между Россией и Китаем.
Представитель Кремля добавил, что стороны регулярно обмениваются сообщениями и при необходимости КНР передаст ответное послание, отмечает «Газета.Ru».
Зампред Совбеза РФ по итогам встречи с лидером КНР назвал полезными российско-китайские переговоры.
В начале декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.