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МИД РФ выразил надежду на пересмотр ЕС подхода к расследованию ЧП на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Российская сторона рассчитывает на то, что европейские страны пойдут на сотрудничество в ходе расследования ЧП, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такую позицию 22 декабря озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы надеемся, что заинтересованные страны пересмотрят свой подход, пойдут на сотрудничество и не будут полититизировать эту тему, тем более фальсифицировать данные», — заявила она.

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Захарова также отметила, что Запад по-прежнему игнорирует настоятельные призывы РФ подходить к расследованию объективно, предпочитая спекулировать информацией по этому вопросу.

«Вызывает сожаление то, что западные страны продолжают игнорировать призывы к проведению прозрачного, объективного и деполитизированного расследования с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления и наказания виновных. <…> В отличие от западных коллег мы будем воздерживаться от спекуляций по поводу того, кто организовал и осуществил эти диверсии», — пояснила официальный представитель МИД.

В то же время Захарова подчеркнула, что вопрос не снимается с повестки, так как данные происшествия являются крупнейшим актом саботажа в отношении транспортной инфраструктуры на сегодняшний день.

Ранее 22 декабря российское посольство в США отметило, что Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в произошедшем Россию.

До этого, 18 ноября, в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

12 октября президент России Владимир Путин охарактеризовал аварии на трубопроводах актом международного терроризма.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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