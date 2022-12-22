Троллейбусный парк обновят на 40% в Краснодаре в 2023 году
Больше 1,2 млрд рублей планируют направить на развитие общественного транспорта Краснодара в ближайшие два года. Троллейбусный парк города обновится на 40% в 2023 году.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, планируется закупка 60 единиц транспорта белорусского производства. Благодаря госпрограмме Белоруссии по возврату части ставки рефинансирования бюджету Кубани удастся сэкономить 100 млн рублей.
«Большинство троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Поэтому их можно сразу запустить на маршруты без обустройства дополнительной инфраструктуры», — цитирует Кондратьева ИА KrasnodarMedia.
Часть троллейбусов выйдут на маршруты на замену старого транспорта. Кроме того, некоторые машины направят в развивающиеся микрорайоны. В частности, планируется улучшение транспортного обслуживания пассажиров в районах «Панорама», «Немецкая деревня», «Губернский» и других.
Поставки троллейбусов завершатся в первом полугодии 2023 года. Кроме того, до 2026 года в Краснодар поступит 100 новых трамваев.