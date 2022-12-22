Захарова указала на предвзятое отношение в ООН к конфликту на Украине

У Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не просматривается реалистичной позиции по переговорам РФ и Украины. Об этом в четверг, 22 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя его недавние заявления по перспективам переговоров Москвы и Киева.

Она добавила, что беспристрастной позиции на этот счет нет также и у его подчиненных.

Захарова отметила, что секретариат ООН вряд ли может позволить себе полностью непредвзятую оценку после того, как в марте Генассамблея ООН приняла ряд неконсенсусных резолюций с осуждением России.

«Утверждение представителей этой структуры о том, что секретариат обязан придерживаться таких решений государств-членов, по сути, лишает генсекретаря возможности выступать в качестве беспристрастного брокера», — заключила официальный представитель МИД РФ.

19 декабря Гутерриш заявил, что в ближайшее время он не видит перспектив для мирных переговоров Киева и Москвы. При этом он выразил надежду, что в 2023 году конфликт на Украине может завершиться.

До этого, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают лидеры других стран.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Однако именно Киев вышел из переговорного процесса.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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