Около 15 т контрафактного алкоголя изъяли у жителей Читы
Пятерых жителей Читы задержали по подозрению в нелегальном производстве и сбыте алкогольной продукции. У местных жителей изъяли около 15 т спиртного.
Подозреваемые приобретали крупные партии немаркированной спиртосодержащей жидкости и хранили продукцию в арендованных гаражах. Пятеро мужчин продавали алкоголь перекупщикам, а также небольшим магазинам в Чите и ближайших районах. Также один из подозреваемых готовил собственный алкогольный напиток, разбавляя спирт водой и разливая смесь в пластиковые бутылки с надписью «водка». Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Для транспортировки спиртного подозреваемые привлекали случайных водителей. Кроме того, продавцы как можно реже контактировали друг с другом, каждый арендовал собственный гаражный бокс для хранения продукции.
Общая стоимость изъятого спиртного оценивается более чем в 1 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее подпольное производство контрафактного алкоголя ликвидировали в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Сотрудники полиции изъяли порядка 4,5 тыс. бутылок спиртного, ущерб от нелегальной деятельности оценивается более чем в 3 млн рублей.