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Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территорий бывших промышленных зон в городе. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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Согласно постановлению мэра города Сергея Собянина, предполагается комплексное развитие территорий «Дегунино-Лихоборы», «Северянин» и «Свиблово».

На них планируется построить около 735 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, при этом часть квартир на данных застройках получат участники реновации. В новых кварталах также будут школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы. При этом в «Свиблово» еще возведут школу искусств и храм, а в «Северянине» появятся гостиница и торговый центр.

«Реорганизация этих территорий позволит возвести порядка 735 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка 11 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит свыше 69 млрд рублей», — указали в мэрии.

Ранее, 10 ноября, Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии четырех бывших промзон столицы — «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и территории на Кусковской улице. По итогам реорганизации этих территорий возведут более 670 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также создадут свыше 9 тыс. новых рабочих мест.

Также 19 декабря отмечалось, что около 150 тыс. кв. м новых индустриальных площадей, предназначенных для сдачи в аренду, планируется в течение четырех лет построить на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». На сегодняшний день помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке «Алабушево» практически полностью заняты.

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