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Автоюрист поддержал амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов

Автоюрист Славнов поддержал амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Руководитель компании «Автоликбез», автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов поддержал в четверг, 22 декабря, предложение Госдумы освободить автовладельцев от штрафов за несоблюдение разметки и нарушение правил парковки в сильные снегопады.

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Соответствующий законопроект могут рассмотреть в Госдуме уже 5 декабря

«Очень хороший законопроект, потому что бывают не только сильные снегопады, но и коммунальная техника не справляется после них», — сказал Славнов в комментарии телеканалу «360».

Он рассказал, что на днях сам попал в аварию — из-за снега не разглядел разметку.

«Камера — это робот, алгоритм. Вот ему дали, что по такой траектории должна ехать машина. Если она заезжает сюда, то, соответственно, выписывает штраф. Но у автовладельцев нет умысла нарушать», — считает автоэксперт.

По словам Славнова, разметку часто не соблюдают на незнакомой дороге. Он добавил, что даже навигатор может не найти верный поворот. Особенно трудно в плохую погоду, когда разметку заметает.

Автоюрист предложил освобождать от уплаты штрафа не только в дни снегопадов, а пока дорогу не приведут в порядок. Это поддержит автомобилистов и разгрузит суды, заключил он.

Ранее в этот день депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов. Он направил письмо на имя главы ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова, сообщается на сайте kp.ru.

Парламентарий подчеркнул, что во многих регионах РФ в настоящее время идут аномальные снегопады, из-за чего у водителей возникают сложности с парковкой и разметкой, передает «Федеральное агентство новостей». Власов добавил, что осадки в виде сильного снега будут продолжаться и в предстоящие недели.

Днем ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что неправильное пересечение дорожной разметки во время непогоды и снежных заносов всё равно считается нарушением ПДД и влечет за собой штраф. По его словам, камеры фотовидеофиксации даже во время снегопада контролируют пересечение дорожной разметки. При этом наказание теоретически возможно оспорить, если на снимке видно, что разметка занесена снегом, подчеркнул юрист.

Несколько дней подряд столицу накрывал снегопад. Так, 19 декабря сообщалось, что высота сугробов в Москве достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года, передает агентство городских новостей «Москва».

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