Путин проводит заседание Госсовета по молодежной политике. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря, проводит заседание Государственного совета РФ по молодежной политике. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, темой заседания станет реализация молодежной политики в современных условиях.

Глава государства подписал закон об обязанностях, полномочиях и деятельности Государственного совета России в декабре 2020 года.

Основные функции Госсовета ― рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение внутренней и внешней политики, а также определение направления социально-экономической сферы России.

Помимо этого, орган должен заниматься анализом и разработкой идей по улучшению государственного и муниципального управления.