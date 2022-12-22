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В Совфеде объяснили сотрудничество РФ и Белоруссии в ядерной сфере

Сенатор СФ Ковитиди: активизация НАТО вынуждает РФ и Белоруссию присмотреться к совместным ядерным миссиям альянса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Активизация НАТО, в частности на белорусском направлении, вынуждает Россию и Белоруссию внимательно присмотреться к реализуемой альянсом практике совместных ядерных миссий НАТО, заявила в четверг, 22 декабря, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди, комментируя сотрудничество Москвы и Минска в ядерной сфере.

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Как отметила политик, США системно десятилетиями игнорировали требование России о необходимости исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вследствие чего Россия была вынуждена скорректировать собственную ядерную практику.

«В соответствии с требованиями ДНЯО Москва и Минск приступили к подготовке и реализации ответных контрмер, в частности самолеты военно-воздушных сил Белоруссии уже переоборудованы для применения боеприпасов со специальной — то есть ядерной — боевой частью, а их экипажи сейчас проходят необходимую переподготовку. Укрепляя белорусское направление, Россия решает стратегические задачи, вскрывая и нейтрализуя задуманную англо-американцами «многоходовку» по рассредоточению так называемых «ударов по России», — сказала Ковитиди в беседе с «Известиями».

Президент России Владимир Путин 19 декабря провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Путин заявил, что Россия продолжит готовить экипажи самолетов Белоруссии, несущих ядерные боеприпасы. По его словам, самолеты остались у Минска с советских времен.

По итогам российско-белорусских переговоров стало также известно, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

25 июня Путин и Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», а также предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

Позже, 26 августа, президент Белоруссии заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы под ядерное оружие.

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