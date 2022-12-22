Житель Хабаровска лишился 1,5 млн рублей из-за мошенников

Полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в Хабаровске. Житель города лишился 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок с московского номера. Собеседница представилась сотрудницей банка. Она убедила мужчину, что с его счета кто-то якобы пытается похитить денежные средства. Хабаровчанин согласился перевести на «безопасный» счет около 1,5 млн рублей. Финансовые операции он совершил с помощью банкомата, уточняет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Чкаловске (Нижегородская область) 67-летняя женщина лишилась больше 700 тыс. рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести накопления на «безопасный» счет, а также оформить кредит.