Эксперты рассказали о супружеских запретах на сделки с недвижимостью

Зачастую для того, чтобы совершить сделку с недвижимостью, необходимо согласие супруга. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказали эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Нужно согласие супруга при продаже квартиры, которая является совместным имуществом. Если она появилась в браке, такой режим установлен брачным договором, соглашением о разделе или судом. Супруг даже может выдать согласие на продажу квартиры на определенных условиях. Допустим, за 5 млн рублей и выше разрешает продать квартиру, а дешевле — нет», — сообщили нотариусы.

Как уточнили в ФНП, если квартира приобретена супругом до брака и является его единоличной собственностью, согласия второго супруга на сделку не требуется. Если уже после продажи такой квартиры вторая половина вспоминает, что потратила много денег на ее ремонт и тоже имеет право на свою долю, она может обратиться в суд и взыскать пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений, добавили нотариусы.

«С 1 сентября вступили в силу поправки в Семейный кодекс, в соответствии с которыми супруга не может признать сделку, которая была совершена без ее согласия, недействительной, если покупатель не знал и не мог знать о том, что такое согласие не получено. Например, суд может уменьшить долю имущества, которая причитается супругу, продавшему квартиру, не сообщая об этом жене. Или присудить пострадавшей стороне компенсацию», — рассказали в ФНП.

Чтобы не возникало подобных ситуаций, эксперты посоветовали заключить брачный договор и зафиксировать в нем все важные имущественные вопросы.

Также они отметили, что нотариальное согласие необходимо и при других манипуляциях с общей недвижимостью: дарение, залог, мена, долгосрочная аренда или рента.

«Согласие нужно не только на продажу, но и на покупку недвижимости, если речь идет о нотариальной сделке: например, если на стороне продавца есть несовершеннолетний владелец или если покупается доля в квартире — согласие нужно будет от супруги или супруга, продавца и покупателя», — добавили они.

Ранее, 6 декабря, президент НП «Российская Гильдия Риелторов» Ирина Зырянова выразила мнение, что продажа единственного имеющегося жилья ради покупки нового или ради денег ― не самая безопасная операция, сопровождающаяся большим количеством рисков. По ее словам, риелтор не имеет права советовать клиентам продавать свое единственное имеющееся жилье.