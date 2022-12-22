Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ шведскую организацию
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Спорт
Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Армия
Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО
Армия
Авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Спорт
Мужчинам разрешили участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Авто
Внедорожник Tank 300 получил сертификат соответствия в России

Эксперты рассказали о супружеских запретах на сделки с недвижимостью

Эксперты ФНП: иногда для того, чтобы совершить сделку с недвижимостью, необходимо согласие супруга
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зачастую для того, чтобы совершить сделку с недвижимостью, необходимо согласие супруга. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказали эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Пустые города: подешевеют ли нераспроданные новостройки
Хотя количество вакантных квартир велико, эксперты не ждут краха рынка недвижимости в 2023 году

«Нужно согласие супруга при продаже квартиры, которая является совместным имуществом. Если она появилась в браке, такой режим установлен брачным договором, соглашением о разделе или судом. Супруг даже может выдать согласие на продажу квартиры на определенных условиях. Допустим, за 5 млн рублей и выше разрешает продать квартиру, а дешевле — нет», — сообщили нотариусы.

Как уточнили в ФНП, если квартира приобретена супругом до брака и является его единоличной собственностью, согласия второго супруга на сделку не требуется. Если уже после продажи такой квартиры вторая половина вспоминает, что потратила много денег на ее ремонт и тоже имеет право на свою долю, она может обратиться в суд и взыскать пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений, добавили нотариусы.

«С 1 сентября вступили в силу поправки в Семейный кодекс, в соответствии с которыми супруга не может признать сделку, которая была совершена без ее согласия, недействительной, если покупатель не знал и не мог знать о том, что такое согласие не получено. Например, суд может уменьшить долю имущества, которая причитается супругу, продавшему квартиру, не сообщая об этом жене. Или присудить пострадавшей стороне компенсацию», — рассказали в ФНП.

Чтобы не возникало подобных ситуаций, эксперты посоветовали заключить брачный договор и зафиксировать в нем все важные имущественные вопросы.

Также они отметили, что нотариальное согласие необходимо и при других манипуляциях с общей недвижимостью: дарение, залог, мена, долгосрочная аренда или рента.

«Согласие нужно не только на продажу, но и на покупку недвижимости, если речь идет о нотариальной сделке: например, если на стороне продавца есть несовершеннолетний владелец или если покупается доля в квартире — согласие нужно будет от супруги или супруга, продавца и покупателя», — добавили они.

Ранее, 6 декабря, президент НП «Российская Гильдия Риелторов» Ирина Зырянова выразила мнение, что продажа единственного имеющегося жилья ради покупки нового или ради денег ― не самая безопасная операция, сопровождающаяся большим количеством рисков. По ее словам, риелтор не имеет права советовать клиентам продавать свое единственное имеющееся жилье.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022