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В МИДе заявили о выполнении РФ миссии по контролю Лачинского коридора

Захарова заявила, что российские миротворцы выполняют свою миссию в Лачинском коридоре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские миротворцы выполняют свою миссию в Лачинском коридоре, идет работа по урегулированию обострения. Об этом 22 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Свою миссию российские миротворцы выполняют», — сказала дипломат.

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Захарова напомнила, что проблемы и обострения в регионе случались неоднократно. При этом Ереван и Баку неоднократно в этом обвиняли друг друга. Именно российские миротворцы стабилизировали ситуацию, подчеркнула она.

«Поэтому не принимается подобное отношение к нашим миротворцам», — заключила представитель МИД.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские миротворцы обеспечивают порядок на дороге Степанакерт – Горис, известной как Лачинский коридор.

Также в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

15 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора и призвал стороны к обеспечению свободы передвижения.

До этого, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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