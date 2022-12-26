События недели в фотографиях: стрельба в Париже, шторм в США и лед в Москве

22 декабря в селе Рударе сотни сербов севера и юга Косово и Метохии вышли на всеобщий митинг против произвола властей Приштины. Они выступили в поддержку людей, дежурящих уже две недели на баррикадах и требующих отпустить незаконно задержанных полицейских, а также вывести приштинских силовиков с севера Косово и Метохии. Поддержку им оказал и президент Сербии Александр Вучич.