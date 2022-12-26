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События недели в фотографиях: стрельба в Париже, шторм в США и лед в Москве

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
23 декабря 69-летний мужчина открыл стрельбу возле курдского культурного центра на улице Энгиен в Париже. В результате три человека были убиты, еще трое ранены. Нападавший, по данным городской прокуратуры, заявил о «патологической ненависти к иностранцам неевропейского происхождения»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
После стрельбы в Париже начались манифестации, организованные курдской общиной. Они переросли в уличные беспорядки и столкновения с полицией, властям пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Stringer
Муссонные дожди привели к наводнениям на севере Малайзии, десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, пятеро погибли
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Фото: РИА Новости/Данил Айкин
В ночь на 24 декабря на улице Таврической в Кемерово сгорел нелегальный приют, погибли 22 человека, шестеро пострадали
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Коммунальщикам пришлось на протяжении нескольких дней устранять последствия ледяного дождя, который обрушился в ночь на 22 декабря на Москву
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Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Лесной пожар, начавшийся 22 декабря в Чили, неподалеку от города Винья-дель-Мар, разрушил почти три сотни домов, десятки человек были ранены
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Новосибирске прошел Всероссийский съезд Дедов Морозов. В один из дней они зашли обсудить планы на будущее в ресторанный дворик у Первомайского сквера
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Подразделения вооруженных сил России и Белоруссии, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают проводить мероприятия боевого слаживания на территории Республики Беларусь
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Фото: REUTERS/Stringer
После запрета талибов на обучение женщин в университетах Афганистана местные активистки устроили акции протеста в провинциях Кабул, Тахар и Нангархар
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
Верховный суд США 19 декабря оставил в силе 42-й указ Дональда Трампа, который разрешает депортировать из страны нелегальных мигрантов сразу после задержания. Это стало ударом для администрации Байдена, который пообещал оставлять нелегалов в США
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Фото: REUTERS/Charlie Cordero
21 декабря в нефтехранилище компании Bravo Petroleum в Колумбии возник пожар, один из резервуаров взорвался, администрация города сообщила о гибели пожарного
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин приняли участие в очередной торжественной церемонии вручения ключей от новой квартиры жителям Мариуполя
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
22 декабря в селе Рударе сотни сербов севера и юга Косово и Метохии вышли на всеобщий митинг против произвола властей Приштины. Они выступили в поддержку людей, дежурящих уже две недели на баррикадах и требующих отпустить незаконно задержанных полицейских, а также вывести приштинских силовиков с севера Косово и Метохии. Поддержку им оказал и президент Сербии Александр Вучич.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Серебряными призерами в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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Фото: REUTERS/Kevin Hoak
В США более двух десятков человек погибли в результате зимнего шторма. Он принес резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедицу. Произошло множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов
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