События недели в фотографиях: стрельба в Париже, шторм в США и лед в Москве

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
23 декабря 69-летний мужчина открыл стрельбу возле курдского культурного центра на улице Энгиен в Париже. В результате три человека были убиты, еще трое ранены. Нападавший, по данным городской прокуратуры, заявил о «патологической ненависти к иностранцам неевропейского происхождения»
На весь экран
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
После стрельбы в Париже начались манифестации, организованные курдской общиной. Они переросли в уличные беспорядки и столкновения с полицией, властям пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
Муссонные дожди привели к наводнениям на севере Малайзии, десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, пятеро погибли
На весь экран
Фото: РИА Новости/Данил Айкин
В ночь на 24 декабря на улице Таврической в Кемерово сгорел нелегальный приют, погибли 22 человека, шестеро пострадали
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Коммунальщикам пришлось на протяжении нескольких дней устранять последствия ледяного дождя, который обрушился в ночь на 22 декабря на Москву
На весь экран
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Лесной пожар, начавшийся 22 декабря в Чили, неподалеку от города Винья-дель-Мар, разрушил почти три сотни домов, десятки человек были ранены
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Новосибирске прошел Всероссийский съезд Дедов Морозов. В один из дней они зашли обсудить планы на будущее в ресторанный дворик у Первомайского сквера
На весь экран
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Подразделения вооруженных сил России и Белоруссии, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают проводить мероприятия боевого слаживания на территории Республики Беларусь
На весь экран
Фото: REUTERS/Stringer
После запрета талибов на обучение женщин в университетах Афганистана местные активистки устроили акции протеста в провинциях Кабул, Тахар и Нангархар
На весь экран
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Верховный суд США 19 декабря оставил в силе 42-й указ Дональда Трампа, который разрешает депортировать из страны нелегальных мигрантов сразу после задержания. Это стало ударом для администрации Байдена, который пообещал оставлять нелегалов в США
На весь экран
Фото: REUTERS/Charlie Cordero
21 декабря в нефтехранилище компании Bravo Petroleum в Колумбии возник пожар, один из резервуаров взорвался, администрация города сообщила о гибели пожарного
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин приняли участие в очередной торжественной церемонии вручения ключей от новой квартиры жителям Мариуполя
На весь экран
Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
22 декабря в селе Рударе сотни сербов севера и юга Косово и Метохии вышли на всеобщий митинг против произвола властей Приштины. Они выступили в поддержку людей, дежурящих уже две недели на баррикадах и требующих отпустить незаконно задержанных полицейских, а также вывести приштинских силовиков с севера Косово и Метохии. Поддержку им оказал и президент Сербии Александр Вучич.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Серебряными призерами в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов
На весь экран
Фото: REUTERS/Kevin Hoak
В США более двух десятков человек погибли в результате зимнего шторма. Он принес резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедицу. Произошло множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.