В Бурятии и Тыве отмечены самые высокие риски мошенничества с ОСАГО

Бурятия и Тыва вошли в рейтинг регионов РФ, где распространены высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО. Об этом 22 декабря рассказало агентство «Прайм».

Агентство привело статистику Банка России, который назвал российские регионы, в которых автомобилисты чаще всего рискуют столкнуться с мошенничеством при оформлении полиса ОСАГО.

По данным регулятора, анализируя период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, Центробанк отнес 13 субъектов РФ к проблемной «красной» зоне. В рейтинг вошли шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа, кроме Ставропольского края. Затем идут Новосибирская и Иркутская области, республики Хакасия и Тыва — все относятся к Сибирскому федеральному округу. В рейтинг вошли еще три региона входят из Дальневосточного федерального округа — Хабаровский и Приморский края и Республика Бурятия.

При этом эксперты отметили, что Бурятия впервые попала в «красную» зону. Согласно опубликованным данным, на вышеперечисленные рискованные регионы приходится 7,4% от общих сборов страховых премий на рынке ОСАГО и 12,7% страховых выплат. В Центробанке в связи с этим отметили, что подобный дисбаланс указывает на высокий риск противоправной деятельности в данном сегменте обязательного страхования.

24 ноября стало известно, что в III квартале 2022 года 30,4% автовладельцев получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составила 54%. В абсолютном выражении их количество составило 4,1 млн человек. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество безаварийных водителей выросло, а число тех, кто побывал в авариях, снизилось. Скидку за безаварийное вождение в РФ имеют 96,4% автовладельцев.