Осужденному на 11 лет белгородскому экс-префекту добавили штраф в 60 млн рублей
Московский городской суд изменил приговор экс-главе администрации Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима добавили штраф в 60 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение суда.
Также Попкову запрещено занимать государственные должности в течение семи лет, а не пяти, как говорилось изначально.
Ранее, в июне, Преображенский суд Москвы признал Попкова виновным во взяточничестве и незаконном хранении оружия.
Следствие установило, что в 2018–2019 годах Попков получал деньги от разных компаний за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Как сообщали в Генпрокуратуре, общая сумма полученных вознаграждений составила 24,3 млн рублей.