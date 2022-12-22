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Осужденному на 11 лет белгородскому экс-префекту добавили штраф в 60 млн рублей

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Московский городской суд изменил приговор экс-главе администрации Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима добавили штраф в 60 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение суда.

Также Попкову запрещено занимать государственные должности в течение семи лет, а не пяти, как говорилось изначально.

Ранее, в июне, Преображенский суд Москвы признал Попкова виновным во взяточничестве и незаконном хранении оружия.

Следствие установило, что в 2018–2019 годах Попков получал деньги от разных компаний за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Как сообщали в Генпрокуратуре, общая сумма полученных вознаграждений составила 24,3 млн рублей.

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