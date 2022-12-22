Один человек пострадал в аварии в Самарской области
Один человек получил травмы в результате ДТП в Самарской области. Об этом пишет в четверг, 22 декабря, НИА «Самара».
Инцидент произошел накануне, 21 декабря, в Богатовском районе региона. 60-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал по улице Специалистов в селе Кураповка. У дома № 7 он нарушил ПДД и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.
С места происшествия мужчину доставили в больницу.
Ранее, 18 ноября, сообщалось о столкновении трех автомобилей в Калуге. Ехавший по Тульскому шоссе автомобиль Renault сделал на перекрестке разворот и столкнулся с грузовиком «ГАЗ Next», который двигался в попутном направлении. После этого в машины врезалась Lada, ехавшая в сторону улицы Генерала Попова. О пострадавших не сообщалось.