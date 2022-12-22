К 2025 году в Астрахани обновят ливневую систему. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на главу города Олега Полумордвинова.

В 2023–2024 годах в порядок приведут три бассейна ливнедренажных стоков. На работы потратят более 500 млн рублей.

По словам Полумордвинова, до конца года может быть подписан контракт на ремонт одного из бассейнов по улице Богдана Хмельницкого с насосной станцией, расположенной на улице Харьковской. Сам проект уже готов. В этом месте планируется провести реконструкцию ливневой системы и насосной станции, а также построить локальное сооружение для накопления и очистки.

Ранее, в августе, сообщалось, что в Челябинске планируют оборудовать современной системой видеонаблюдения подземные переходы. Таким образом власти надеются пресечь действия вандалов.