Мужчина получил травмы при столкновении легковушек под Петрозаводском

В Прионежском районе Карелии в результате столкновения двух отечественных автомобилей серьезно пострадал один из водителей. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 21 декабря на автодороге «Подъезд к Петрозаводску». Недалеко от деревни Орзега автомобиль «УАЗ» заглох и остановился, после чего в него врезалась «Лада Веста», двигавшаяся в попутном направлении.

В результате столкновения различные травмы получил 54-летний водитель «Лады», пишет ИА «Карелinform». Мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Организована проверка.

Вечером 20 декабря на трассе в Нижегородской области водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2107, Lada Granta и Renault. Пострадали двое детей и взрослый.