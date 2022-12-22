Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков оценил исключение Словакии из антироссийских санкций ЕС по нефти
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Авто
Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Мир
Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Мир
Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Орловской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек стал жертвой пожара в частном доме в поселке Бунинский Урицкого района Орловской области. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 21 декабря, в 15:30. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри по всей площади. Во время тушения спасатели нашли внутри тело женщины 1962 года рождения.

Площадь пожара составила 140 кв. м. Частично обрушилась кровля здания.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

20 декабря семь человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Липецке. Площадь горения составила 15 кв. м. Ожоги и отравление угарным газом получил 49-летний мужчина, пострадавшего госпитализировали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022