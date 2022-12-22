Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Орловской области
Один человек стал жертвой пожара в частном доме в поселке Бунинский Урицкого района Орловской области. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел накануне, 21 декабря, в 15:30. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри по всей площади. Во время тушения спасатели нашли внутри тело женщины 1962 года рождения.
Площадь пожара составила 140 кв. м. Частично обрушилась кровля здания.
Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
20 декабря семь человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Липецке. Площадь горения составила 15 кв. м. Ожоги и отравление угарным газом получил 49-летний мужчина, пострадавшего госпитализировали.