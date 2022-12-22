В Сыктывкаре за год установили 2800 м перильных ограждений
В 2022 году в Сыктывкаре установили 2800 м перильных ограждений. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ограждения расположены у 16 детских образовательных учреждений и у 27 пешеходных переходов.
Также сообщается, что на восьми переходах было обустроено дополнительное освещение.
«Светофоры Т-7 с дополнительным освещением установлены еще на десяти пешеходных переходах вблизи образовательных организаций. Во многих местах дорожные знаки «Пешеходный переход» вынесены над проезжей частью для лучшей видимости»,— уточнили в мэрии.
Выполнение работ позволило увеличить процент соответствия переходов в городе требованиям ГОСТов. В следующем году работы продолжатся.
В конце октября сообщалось, что в Якутии в рамках программы «1000 дворов» создали три мини-парка. Они включают игровые и спортивные комплексы, в том числе поля для мини-футбола.