Geely сертифицировала в России кроссовер Monjaro

Компания Geely получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для кроссовера Monjaro. Бренд намерен представить на российском рынке сертифицированный автомобиль в ближайшее время, сообщила 22 декабря «Газета.Ru».

Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен только в полноприводном варианте и с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. Аналогичный мотор хорошо известен российским автовладельцам по модели купе-кроссовера Geely Tugella, которая официально представлена в РФ.

В списке оборудования автомобиля заявлены система «ЭРА-ГЛОНАСС», боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, светодиодная оптика, климат-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, сенсорная приборная панель диагональю 10 или 12,3 дюйма, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, акустика с 8 динамиками, передние и задние парктроники. Кроме того, в машине есть адаптивный круиз-контроль, а также целый комплекс систем активной безопасности и помощи водителю.

Эксперты отметили, что в Китае полноприводный Geely Xingyue L, так машина называется на домашнем рынке, продается за 185 200 юаней или 1,87 млн рублей. Цена машины для России пока не опубликована.

16 декабря российские автодилеры начали прием заказов на новый китайский седан Geely Preface. Цена на машину доходит до 2,8 млн рублей. Седан Geely Preface создан на модульной платформе CMA, которую совместно разработали Geely и Volvo. Для России можно заказать обновленную версию машины. Отличить рестайлинговую версию можно по измененной решетке радиатора и бамперам. Силовой агрегат для китайского седана предусмотрен один, это двухлитровый наддувный мотор Drive-E мощностью 190 л.с.