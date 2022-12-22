Авария с участием машины газовой службы произошла в Твери

Один человек получил травмы в результате аварии с участием машины газовой службы в Твери. Об этом в четверг, 22 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительной информации, женщина за рулем Mitsubishi проезжала перекресток на зеленый сигнал светофора, поворачивая с Московского шоссе на набережную реки Лазури. Навстречу на «красный» с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом ехал автомобиль Форд аварийной газовой службы. Машины столкнулись.

В результате водитель Mitsubishi пострадала. Она получили сотрясение, ушиб колена и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали.

9 декабря в Новгородской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. Водитель и пассажир Chevrolet Aveo погибли на месте, никто из школьников не пострадал.