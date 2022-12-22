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Сюжет:

Песков оценил исключение Словакии из антироссийских санкций ЕС по нефти

Песков заявил, что ответные действия РФ на исключение стран из санкций по нефти надо изучать в каждом случае
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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Ответные действия Москвы на исключение государств из действия санкций на российскую нефть надо изучать в каждом конкретном случае. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об исключении Словакии из-под действий рестрикций.

«Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае. С одной стороны, трудно на международных рынках отследить конкретного конечного пользователя нефтепродукта, а с другой стороны международный рынок — он и есть международный рынок, особенно рынок нефти, он специфический», — сказал он.

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Каких контрмер ожидать со стороны России

О том, что Евросоюз (ЕС) позволил Словакии экспортировать нефтепродукты из российского топлива, несмотря на принятые ограничения, стало известно 21 декабря. Таким образом, страну не затронут санкции, которые вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Исключение сделали для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Производитель продолжит поставки продукции, в частности, на Украину, которая испытывает острую нехватку топлива на фоне повреждения собственной энергетической инфраструктуры.

Сейчас почти 100% сырой нефти поступает в Словакию из России по трубопроводу «Дружба», однако власти республики планируют снизить этот показатель до 60% в 2023 году, чтобы сохранить потенциал для экспорта на другие рынки.

Накануне стало известно, что российская компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Так, Варшава запросила 360 тыс. т на декабрь и 3 млн т на следующий год. ФРГ подала заявку на I квартал 2023 года. При этом ранее страны заявляли об отказе от поставок из РФ.

«Дружба» остается крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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