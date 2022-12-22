Два человека отравились угарным газом в Брянске

В одной из квартир Брянска супружеская пара отравилась угарным газом. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на социальные сети.

Инцидент произошел в доме на улице Набережной. О нем написала сама пострадавшая. По ее словам, ЧП случилось 9 декабря. Женщину и ее супруга доставили в больницу двумя бригадами скорой помощи. По словам пострадавшей, впоследствии специалисты установили наличие обратной тяги.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в Татарстане с начала 2022 года при пожарах погибли 114 человек. Отравление угарным газом стало причиной гибели девяти человек.