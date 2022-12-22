У калужской школы обустроили освещение после просьб жителей в соцсетях

В Калуге у школы № 50 на улице Заречной обустроили освещение после просьб местных жителей в социальных сетях. Об этом в четверг, 22 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на Центр управления регионом.

Просьба сделать освещение у школы появилась под постом городского головы Дмитрия Денисова в соцсети «ВКонтакте». По словам одной из местных жительниц, рано утром на улице темно и скользко, хотя в это время школьники как раз идут на уроки. Фонари зажглись у здания уже на следующий день.

Ранее, в октябре, сообщалось, что в селе Немчиновка Одинцовского округа (Московская область) началось строительство четырехэтажной школы. Она рассчитана на 550 мест.