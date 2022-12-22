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Мир
Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ

Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ

Глава минэнерго Австрии Гевесслер переложила ответственность за рост цен на газ на Москву
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Фото: TASS/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер назвала действия Москвы причиной рост цен на энергоносители в стране. Об этом она заявила 22 декабря в ходе пресс-конференции, сообщает на своем сайте газета Krone.

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В ходе мероприятия министр сообщила журналистам о мерах поддержки населения в связи с ростом цен на энергетику. По ее словам, австрийское правительство борется с симптомами, а не причинами кризиса.

«Цены на энергетику остаются очень высокими уже на протяжение некоего времени, причины для этого очень просты - нас шантажируют ценами, энергетикой», — сказала она.

По мнению Гевесслер, Россия хочет оказать давление на Австрию, в итоге жители и предприятия страны страдают в сложившейся ситуации.

Со своей стороны министр экономики Австрии Мартин Кохер подчеркнул, меры поддержки энергоемких компаний со стороны государства будут расширены и продлены.

Ранее, 15 декабря, бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что на фоне роста цен и риска безработицы в стране усилятся протестные движения. По его словам, санкции ЕС против России наносят ущерб экономике европейских государств и всё больше жителей Европы выступают против них.

10 декабря жители Вены митинговали с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России. На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил Штрахе.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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