Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер назвала действия Москвы причиной рост цен на энергоносители в стране. Об этом она заявила 22 декабря в ходе пресс-конференции, сообщает на своем сайте газета Krone.

В ходе мероприятия министр сообщила журналистам о мерах поддержки населения в связи с ростом цен на энергетику. По ее словам, австрийское правительство борется с симптомами, а не причинами кризиса.

«Цены на энергетику остаются очень высокими уже на протяжение некоего времени, причины для этого очень просты - нас шантажируют ценами, энергетикой», — сказала она.

По мнению Гевесслер, Россия хочет оказать давление на Австрию, в итоге жители и предприятия страны страдают в сложившейся ситуации.

Со своей стороны министр экономики Австрии Мартин Кохер подчеркнул, меры поддержки энергоемких компаний со стороны государства будут расширены и продлены.

Ранее, 15 декабря, бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что на фоне роста цен и риска безработицы в стране усилятся протестные движения. По его словам, санкции ЕС против России наносят ущерб экономике европейских государств и всё больше жителей Европы выступают против них.

10 декабря жители Вены митинговали с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России. На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил Штрахе.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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