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Песков прокомментировал обсуждение на СБ концепции внешней политики России

Песков указал, что на Совбезе обсуждались доработки концепции внешней политики России
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 декабря заявил, что на Совете безопасности (СБ) обсуждалась не новая концепция внешней политики России, а речь шла о доработках.

«Там как раз речь и шла о доработках. Оперативное совещание не утверждает [концепцию], утверждает большой Совбез», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Накануне на Совбезе с докладом об обновленной концепции внешней политики страны выступил глава МИД России Сергей Лавров. Однако подробности выступления не разглашались.

На прошлой неделе в МИД России сообщали, что новая концепция внешней политики страны может быть опубликована в начале 2023 года.

В конце октября замсекретаря СБ России Александр Венедиктов отмечал, что в обновленной концепции подход Москвы в отношениях с западными странами будет кардинально скорректирован.

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