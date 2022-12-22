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Песков ответил на вопрос о дресс-коде для журналистов кремлевского пула

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Кремле обратили внимание на необходимость для сотрудников СМИ выглядеть опрятно, однако о введении строгого дресс-кода для журналистов кремлевского пула речи не идет. Об этом 22 декабря рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что были случаи, когда «коллеги совсем небрежно относились к тому, как и во что они одеты».

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«Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения какого-то режима. Но нет речи о строгом дресс-коде», — прокомментировал Песков на брифинге.

О том, что с 23 декабря и на последующих мероприятиях в Кремле сотрудников СМИ попросили соблюдать правила во внешнем виде, ранее в четверг сообщил входящий в кремлевский пул журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.

В своем Telegram-канале репортер отметил, что мужчинам, работающим на встречах в Кремле, теперь необходимо быть в брюках, рубашке и пиджаке, галстук желателен. Цвета одежды должны быть однотонные, неяркие. В качестве обуви — не спортивные ботинки в стиле casual.

Женщинам рекомендованы строгие платья и юбки длиной не выше колен, при этом на платьях не допускается глубокий вырез. Также дамы могут быть в костюмах, брюках и пиджаках, яркие цвета которых должны быть «в пределах разумного». Обувь следует выбирать в деловом стиле: он исключает спортивную и массивную обувь на платформе, а также босоножки и туфли с открытым носком.

До этого, 16 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам на пресс-конференции, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний регулятора по ключевой ставке. Председатель регулятора ранее традиционно выступала каждый раз с новой брошью на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку. Так, в разное время она появлялась в брошах в виде птицы, неваляшки, голубя, формы волны и других.

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