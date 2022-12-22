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Врач назвала самые вредные продукты на новогоднем столе

Врач Касимцева назвала самые вредные продукты на новогоднем столе
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Фото: TASS/Мальгавко Сергей
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Несколько традиционных для Нового года блюд могут оказаться вредными для организма. О них 20 декабря рассказала врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена Касимцева.

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«Прежде всего это соленые и маринованные продукты, которые могут раздражать пищеварительный тракт. Кроме этого они содержат большое количество соли, что способствует задержке жидкости и повышению артериального давления», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также дополнительную нагрузку на пищеварение оказывают многослойные салаты, причем не столько из-за большого количества несочетающихся ингредиентов, но и из-за майонеза. Эксперт посоветовала заменить некоторые ингредиенты на более полезные, например соленые огурцы на свежие, а майонез — на йогурт.

«Сладкие блюда, как правило, очень калорийны, но кроме этого они создают благоприятные условия для нарушения нормальной микрофлоры, что приводит к появлению таких неприятных симптомов, как вздутие, повышенное газообразование и тяжесть в животе», — также рассказала врач.

Что касается напитков, то Касимцева напомнила о вреде газированных напитков, так как они раздражают слизистую пищеварительного тракта, повышают аппетит и провоцируют самые разнообразные диспепсические явления. Она также отметила, что не существует безопасной дозы для алкоголя.

19 декабря Инна Пичугина рассказала о безвредных для здоровья продуктах на новогоднем столе. Она рекомендовала не есть кожу индейки или курицы, так как это самая жирная часть птицы. Также стоит выбирать легкие салаты из зелени и свежих овощей и можно приготовить блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы. Использовать при готовке стоит низкокалорийный майонез или соусы.

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