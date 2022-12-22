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Кремль отреагировал на ранение Рогозина в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кремль желает скорейшего выздоровления раненым при обстреле украинскими войсками Донецка, среди которых экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, и выражает соболезнования родным и близким погибших. Об этом заявил 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам эту ситуацию.

«Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего, соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», — сказал Песков журналистам.

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Представитель Кремля добавил, что российские чиновники и добровольцы продолжат посещать новые регионы страны, несмотря на риски.

«Чиновники посещают [новые] российские регионы и будут посещать <…>. Чиновники обязаны туда ездить. Помимо этого есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь», — отметил он.

Накануне украинские войска нанесли удар по гостинице в Донецке, где на тот момент у Рогозина проходила встреча с Хоценко и другими лицами. В результате обстрела погибли два человека. Хоценко и Рогозин получили ранения. Врачи диагностировали бывшего главы «Роскосмоса» ранение в спину, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Ему предстоит перенести операцию.

По мнению Рогозина, информация о его местонахождении была «слита» Киеву. Он указал, что украинские боевики нанесли тогда несколько высокоточных попаданий по зданию.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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