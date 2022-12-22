Машины конфисковали у пяти жителей Якутии за пьяное вождение

В Якутии у пяти человек конфисковали автомобили за пьяное вождение. Соответствующие решения приняты по результатам рассмотрения уголовных дел.

Жителя Нерюнгри остановили в сентябре 2022 года, когда он находился за рулем в пьяном состоянии. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В связи с повторным нарушением было возбуждено уголовное дело, якутянина приговорили к 200 часам обязательных работ. Кроме того, автомобиль Ford Focus конфискован и обращен в доход государства. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В Якутске уголовное дело по факту повторного пьяного вождения возбудили в отношении 31-летнего мужчины. Обвиняемого остановили в августе 2022 года. Автомобилиста приговорили к 180 часам обязательных работ, также у мужчины изъяли машину Toyota Vista, уточняет ИА YakutiaMedia.

В Удачном у нетрезвого водителя конфисковали Volkswagen Golf, в Ленском районе — Nissan Avenir. В Чурапчинском районе принято решение о конфискации Toyota Ist.