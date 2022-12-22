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Французский бренд нижнего белья DIM покинет российский рынок

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Фото: vk.com/dim__russia
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Французский бренд нижнего белья DIM приостанавливает деятельность в России. Как отмечается на сайте магазина, это связано «со сложившейся ситуацией отгрузки».

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Кроме того, по данным газеты «Ведомости», ООО «Ди-би-ай рус», развивающая в России DIM, начала процесс ликвидации юрлица. Однако, как отмечают источники издания, франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, но под другой вывеской, чтобы не ассоциироваться с этим брендом.

Также представитель одного из крупных московских торговых центров рассказал, что их арендатор ООО «Сандри мув», являющийся партнером DIM в столице, «не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками».

Как отметил 7 ноября в беседе с «Известиями» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, уход компаний с рынка не означает уход продукции с рынка.

Между тем, 2 ноября стало известно, что американский ритейлер одежды Gap решил полностью покинуть Россию, а также закрыть все магазины в стране.

До этого, 25 октября, испанская компания Inditex, ранее приостановившая деятельность в РФ (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius), договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher.

С февраля российской спецоперации по защите Донбасса некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ.

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