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В Подмосковье более 330 беженцев из Донбасса получили выплату на съемное жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Уже 331 беженец из Донбасса получил уникальную меру поддержки в Московской области — выплату 30 тыс. рублей на аренду квартиры. Соответствующая льгота действует по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила в четверг, 22 декабря.

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«Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье 22 февраля этого года. С того момента мы открыли на территории области 12 пунктов временного размещения. И за год через эти пункты прошли почти 4 тыс. человек», — рассказала она в эфире телеканала 360». По словам Каклюгиной, Московская область стала первым в РФ регионом, где ввели меру поддержки по компенсации за аренду.

По словам Каклюгиной, некоторые беженцы пока остаются в пунктах временного размещения, а многие выехали, решив обустроиться и остаться в Подмосковье. Кто-то остановился у родственников, кто-то получил выплату.

Вице-губернатор отметила, что Московская область стала первым в РФ регионом, где ввели такую меру поддержки беженцев, как 30 тыс. рублей на аренду квартиры, пишет РИАМО.

Ранее, 26 октября, «Известия» писали, что зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и член комитета Александр Якубовский направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с предложением предоставлять жилье беженцам из присоединенных к России территорий — ДНР, ЛНР и Запорожской области — на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном, сказано в письме.

Сейчас жилье в России могут получить только переселенцы из Херсонской области — с помощью жилищных сертификатов. Их можно реализовать на первичном или вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Выкупать жилье предлагается по средней нормативной цене в стране. Сейчас это 83,4 тыс. рублей за «квадрат», сказал Александр Якубовский. По такой же стоимости рассчитываются сертификаты для беженцев из Херсонской области, напомнил он. Сегодняшние цены на жилье позволяют приобрести его в большинстве регионов, отметил Якубовский.

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