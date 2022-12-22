Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей Украины

Воздушная тревога звучит в Киеве, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Воздушная тревога в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 12.04 мск. В Харьковской сирены зазвучали через шесть минут.

«Сообщают о маневрах российской стратегической авиации. Также пишут о взрывах в Краматорске», — отмечается в сообщении «Страна.ua».

Накануне вечером сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов Киева, над местом поднимался высокий столб дыма. Воздушная тревога не объявлялась.

Также в среду, по сообщениям СМИ, взрывы были слышны в Киевской области. Они также раздавались в городах Очаков и Кривой Рог Николаевской и Днепропетровской областей Украины.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Причиной назывался взлет российских истребителей МиГ-31 с аэродромов в Белоруссии.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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