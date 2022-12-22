Захарова назвала нарушением гуманитарного права обстрел Киевом офиса МККК в ДНР
Обстрел офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке (ДНР) является очередным примером нарушения Киевом международного гуманитарного права, заявила во время брифинга 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эти преступные деяния нельзя квалифицировать иначе, как не только грубое пренебрежение киевскими властями нормами международного гуманитарного права, но и как циничное попрание общепризнанного, закрепленного Женевскими конвенциями особого статуса МККК», — заявила Захарова.
В связи с этим представитель российского МИДа призвала международное гуманитарное сообщество обратить внимание на инцидент.
«Российская сторона выражает солидарность комитету, призывает его настойчиво требовать от Киева соблюдения международного гуманитарного права», — подчеркнула она.
Офис МККК в Донецке был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ) 20 декабря. Всего за сутки было зафиксировано более 50 фактов ведения огня со стороны Украины. Кроме того, 20 декабря сообщалось о повреждениях здания Национального медицинского университета в результате обстрела города.
В делегации МККК решительно осудили данный инцидент. В делегации сообщили, что повреждено здание и несколько транспортных средств. Никто из сотрудников организации не пострадал.
Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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