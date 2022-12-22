Суд не позволил Саакашвили выступить на украинском языке

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не смог выступить на судебном заседании по своему делу на украинском языке. Как стало известно из трансляции из зала суда 22 декабря на телеканале «Мтавари архи», судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе отказался предоставлять ему такую возможность.

Суд рассматривает ходатайство адвокатов Саакашвили об освобождении экс-главы государства по состоянию здоровья. Саакашвили начал участвовать в заседании по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед» и заметил, что он является гражданином Украины, поэтому имеет право говорить на языке этой страны.

На что подсудимому заметили, что, несмотря на его украинское гражданство, судебный процесс происходит в Грузии, где делопроизводство осуществляется на грузинском языке. Также Аревадзе указал адвокату бывшего грузинского лидера Шалве Хачапуридзе, что тот должен был бы обеспечить синхронный перевод, если знал заранее, что его подзащитный будет говорить не на грузинском.

Судья принял решение отключить видеосвязь с Саакашвили и дал время стороне защиты организовать перевод, иначе подсудимый не сможет обратиться к суду.

14 декабря пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии обнародовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, Саакашвили симулирует болезни, оскорбляет медперсонал клиники, агрессивно ведет себя с сотрудниками учреждения. На кадрах видно, что бывший грузинский лидер ведет себя крайне раздражительно.

В тот же день Саакашвили объявил голодовку, сделав это в знак протеста против отказа в дистанционном участии в заседании Тбилисского городского суда по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания. Участвовать в заседании лично Саакашвили запретили врачи. Однако спустя несколько часов, после того как экс-президент получил письмо от европарламентариев, он изменил свое решение и голодовку прекратил.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. 19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия.

Позже, 28 ноября, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил о том, что медицинское обследование бывшего президента Грузии выявило содержание мышьяка в его организме.

13 декабря министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили использует «симуляции» во время своего лечения. По его словам, ведомство осознанно воздерживалось от этой темы, однако всегда призывало Саакашвили к подчинению врачам и к полноценному лечению.