В Госдуме указали на раскол внутри НАТО из-за политики Вашингтона

Внутри НАТО идет раскол из-за политики США, поэтому Вашингтон «начинает искать виноватых». Об этом 22 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Таким образом он прокомментировал слова американского посла при НАТО Джулианн Смит, которая обвинила РФ и Китай в обмене «набором» стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина.

«Когда США проигрывают, нарушается их дорожная карта, тогда нужно искать внешнего врага, понимая, что сегодня внутри стран НАТО идет раскол из-за той политики, которую проводит Вашингтон», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Водолацкий отметил, что под «жестким давлением США» европейские страны, входящие в НАТО, отдают последнее вооружение, «последние штаны» на помощь Украине, хотя понимают, что рискуют своей нацбезопастностью и поддерживают нацизм.

«Поэтому страны, такие как Венгрия, Болгария, Чехия, Турция, начинают задумываться о том, что происходит в НАТО, что нужно менять устав НАТО, систему, нужно убирать гегемонию. Поэтому здесь США проигрывают и нужно найти виновных. А виновна, как всегда, Россия и теперь еще и Китай», — заключил депутат.

Ранее в этот день посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят.

21 декабря заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. Политики высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

В свою очередь лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

О том, что Китай не скрывает партнерства с Россией, 15 декабря «Известиям» заявил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

По его словам, нельзя утверждать, что Китай игнорирует Россию, а на самом деле ведет диалог «за спиной». Эксперт отметил, что есть «вещи абсолютно бесспорные, например сотрудничество в Арктике». Также поставки газа из РФ в Китай устойчиво растут.