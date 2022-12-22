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Отечественную нейросеть научат распознавать грязные номерные знаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Компания «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика) в тестовом режиме планирует подключить к распознаванию грязных номерных знаков отечественный софт с элементами нейросети. Испытание программы начнется в 2023 году на ЦКАД и открытых участках трассы М-12, сообщила 22 декабря пресс-служба концерна «Телематика».

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Программное решение на основе машинного зрения будет распознавать загрязненные регистрационные госномера, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытаний «Единый оператор» выйдет с инициативой поправок в нормативную правовую базу, чтобы учитывать данные при вынесении административных постановлений.

«Софт с применением нейросети приблизит к нулю количество плохо читаемых и деформированных номеров. В дальнейшем технологию при необходимости можно обучить также выявлять намеренно скрытые номера на основе отличительных особенностей машин. Для этого ПО будет осуществлять сравнение похожих автомобилей по всей базе ТС, которые проезжали когда-либо по платным трассам Госкомпании «Автодор», — рассказал генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

В компании напомнили, что для проезда по платным трассам, работающим по принципу «Свободный поток», водителям не надо останавливаться перед шлагбаумами и тратить время на пунктах оплаты. Машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены различные камеры и датчики. Счет за проезд формируется автоматически по фактически пройденному расстоянию на основе классификации автомобиля и его номерных знаков.

5 декабря российский концерн «Телематика» сообщил, что поставил метеооборудование, интегрированное в интеллектуально-транспортную систему ЦКАД. Метеостанции отслеживают различные погодные параметры, включая температуру воздуха, скорость и направление ветра, температуру поверхности дорожного покрытия, а также интенсивность и количество осадков. По оценке специалистов, именно на зимние месяцы приходится основная доля оповещений системы о погоде — около 83%. Декабрь является самым сложным месяцем с точки зрения метеоусловий, так как на первый месяц зимы приходится больше всего оповещений системы. Информирование водителей о погодных условиях на дорогах снизили аварийность и степень тяжести ДТП от 10 до 20%.

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