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Снаряд ВСУ попал в стену торгового центра в Донецке

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Украинские боевики 22 декабря обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

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Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал в стену торгового центра «Галактика».

Кроме того, повреждения получили автомобили, находившиеся на стоянке.

Накануне ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, погибли два человека. Кроме того, повреждения получили здания и автомобили.

Также вечером 21 декабря был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Киевского, Ворошиловского и Калининского районов. Выпущено 12 ракет.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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