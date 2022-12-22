Снаряд ВСУ попал в стену торгового центра в Донецке
Украинские боевики 22 декабря обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал в стену торгового центра «Галактика».
Кроме того, повреждения получили автомобили, находившиеся на стоянке.
Накануне ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, погибли два человека. Кроме того, повреждения получили здания и автомобили.
Также вечером 21 декабря был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Киевского, Ворошиловского и Калининского районов. Выпущено 12 ракет.
Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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