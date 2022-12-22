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Мэр Горловки получил контузию при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Мэр города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле Донецка. Об этом стало известно 22 декабря.

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Приходько добавил, что в настоящий момент находится в больнице, передает ТАСС.

Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны в ДНР погибли два человека, еще 10 пострадали. Отмечалось, что украинские военные вели огонь из РСЗО и ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра 155 мм.

Также среди пострадавших оказался экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он был ранен при обстреле Ленинского района Донецка и получил ранение в спину. Сопровождавшие его лица также пострадали.

Кроме того, в результате обстрела ранения получил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Как заявила его пресс-секретарь, угрозы жизни нет.

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела. Судя по ним, здание, в котором находились пострадавшие, было частично разрушено. Осколки разлетелись в разные стороны и изрешетили различные части строения.

Также в четверг поступила информация о семи раненых из числа мирных жителей ДНР, по которым украинские боевики в очередной раз открыли огонь. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, а в Ленинском районе ― две женщины, 1989 и 2000 года рождения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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