ФНС продлила участие «Столото» в налоговом мониторинге

Участие «Столото» в налоговом мониторинге ФНС России продлено на 2023 год. Таким образом, Федеральная налоговая служба продолжит в режиме онлайн контролировать лотерейную деятельность компании, сообщает пресс-служба распространителя гослотерей.

По словам замгендиректора S8 Capital (головная компания холдинга, в который входит «Столото») Екатерины Тутон, в ходе налогового мониторинга ФНС получает «прямой доступ ко всем финансовым документам «Столото» в режиме реального времени». «Продлив участие «Столото» в такой форме налогового контроля, инспекция подтвердила соблюдение распространителем гослотерей всех требований со стороны налоговой службы», — подчеркнула Тутон. Соответственно, добавила она, участники лотерей могут быть уверены в том, что розыгрыши проводятся под контролем государства, а выигрыши выплачиваются победителям в соответствии с законом и в установленные сроки.

«Столото» присоединилось к системе налогового мониторинга ФНС в 2021 году, предоставив ведомству доступ к информации о налогах, сборах, страховых взносах, а также обязательствах, которые компания берет на себя, выступая налоговым агентом (в соответствии с законом, налоговым агентом является лицо, которое выплачивает выигрыш).

Участие в налоговом мониторинге позволяет заменить выездные и камеральные налоговые проверки. Отказать в нем могут только в случае нарушений, включая неполное представление документов или некорректные расчеты финансовых показателей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.