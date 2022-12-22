Названы основные проблемы россиян при использовании банковских карт

В условиях текущих антироссийских санкций и внешних ограничений пользователи иногда сталкиваются с трудностями при использовании банковских карт, рассказала операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева «Известиям» 22 декабря. Эксперт объяснила, как их обойти.

Одна из основных проблем — невозможность трансграничных переводов: банки, которые попали под рестрикции, не могут отправлять деньги SWIFT-переводом за границу. Кроме того, возможность переводов онлайн закрыли некоторые платежные сервисы. В то же время, по словам эксперта, существуют российские банки, которых эта участь не коснулась. Также существуют сервисы, которые еще можно использовать, чтобы совершить перевод средств за границу.

Вторая трудность — невозможность оплаты иностранных сервисов и покупок в онлайн-магазинах отечественными банковскими картами вне зависимости от платежной системы или банка.

«Однако и эту проблему уже можно решить. И помочь может не только выпуск карты иностранного государства. Многие сервисы и интернет-магазины можно оплатить, купив предоплаченную карту. Это неименная карта с ограниченным номиналом, которой, как правило, можно расплатиться только в конкретном магазине. Реализацией таких сервисов занимаются разные компании», — уточнила она.

При этом для оплаты подписок и иностранных сервисов собственные решения недавно запустили некоторые российские операторы связи. В результате оплатить, например, подписку на онлайн-кинотеатр или музыкальный сервис можно, пополнив счет мобильного телефона.

Также эксперт напомнила, что карты, выпущенные в России, перестали работать в популярных сервисах бесконтактной оплаты — Apple и Google Pay. Однако, как она рассказала, есть и работающие аналоги от отечественных компаний. В то же время свои решения по бесконтактной оплате есть у некоторых российских банков.

«Кроме того, вовсю набирает популярность оплата по QR-кодам. Это еще один способ бесконтактной оплаты, для проведения которого в смартфоне не нужен NFC-чип, — достаточно только камеры», — добавила Артемьева.

Говоря о безналичной оплате за границей, она уточнила, что российские карты не работают в других странах, но путешественник всегда может использовать наличные средства, а также приобрести карту иностранной финансовой организации.

«Если вы планируете поездку за границу, стоит либо обзавестись картой другой страны (например, Белоруссии, банки которой не попали под санкции) либо везти с собой наличные», — посоветовала она.

Попавшие под санкции банки не могут выпускать новые карты систем Visa и Mastercard, напомнила эксперт.

«Но переживать за это тоже не стоит. Деньги всех клиентов банков остаются на счетах. К ним привязаны карты, а не наоборот, поэтому, когда у карты закончится срок действия, с деньгами ничего не случится», — уточнила она.

Артемьева добавила, что к счету можно привязать новую карту других платежных систем, которые эмитируют российские банки.

«Кроме того, почти все участники рынка объявили, что продлят на неопределенный срок действие всех карт Visa и Mastercard, то есть на территории страны такими картами можно будет пользоваться даже после истечения срока годности», — заключила эксперт.

Ранее, 2 декабря, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал заблокировать старые неиспользуемые карты и привязанные к ним счета. Он пояснил, что в некоторых случаях за обслуживание таких счетов взимается комиссия.

В начале сентября сообщалось, что, согласно данным Банка России, во втором квартале 2022 года россияне воспользовались картами для оплаты товаров и услуг 13,4 млрд раз. Показатель стал рекордным.