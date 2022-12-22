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Польша оценила роль ФРГ в антироссийской линии ЕС

Премьер Польши Моравецкий заявил, что в ЕС не было бы достаточно жесткой позиции в отношении РФ с ведущей ролью ФРГ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в Евросоюзе (ЕС) не было бы нынешней жесткой позиции в отношении РФ, если бы ведущая роль в блоке в настоящее время принадлежала Германии. Об этом он заявил 22 декабря итальянской газете Stampa.

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«Стоит отметить, что, если бы Германии сейчас принадлежала ведущая роль в Европе, не было бы такой жесткой позиции в отношении РФ», — сказал политик.

Моравецкий добавил, что Киев уже платит «огромную цену» за политические ошибки германского лидерства. Он подчеркнул, что если бы Берлин решал все вопросы, то цена была бы еще выше.

«То, что было удачей для Германии, стало проклятьем для всей Европы», — отметил он, говоря о многолетних поставках в ФРГ российского газа.

По мнению польского премьера, альтернативой европейской супердержаве может стать «истинная солидарность государств».

«Если ЕС станет средством удовлетворения амбиций более сильных членов, то в лучшем случае будет разделение на более сильных и более слабых, а в худшем — дезинтеграция и крах всего европейского проекта», — добавил он.

Ранее, 15 декабря, Моравецкий поделился мнением, что некоторые страны ЕС не хотят помогать Украине, однако пытаются это замаскировать. Он добавил, что Варшава открыта для разговора на все темы, а также сообщил, что в ЕС имеет место попытка ряда стран спрятаться за другими темами.

12 декабря польский президент Анджей Дуда запросил у Европейского союза помощь в связи с наплывом украинских беженцев. Также он сказал, что поддержка понадобится и Германии.

Также в декабре сообщалось, что Польша отказалась поддержать финансирование Украины Евросоюзом в 2023 году на уровне €18 млрд из-за разногласий по минимальным ставкам корпоративного налога. Как написало издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС, таким образом Варшава ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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