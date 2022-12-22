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Помощница депутата рассказала об обстреле, при котором пострадал Рогозин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ранения во время обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке получили бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и люди из его близкого окружения. Об этом помощник председателя партии «Родина» Алексея Журавлева Татьяна Калегина рассказала в четверг, 22 декабря.

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Она добавила, что Журавлев также находился на мероприятии.

«Дмитрий Олегович [Рогозин. — Ред.], его соратники из «Царских волков», Алексей Александрович [Журавлев. — Ред.] был, его помощник. Поэтому ранения получили только люди из близкого круга», — пояснила Калегина в беседе с телеканалом «360».

Калегина отметила, что Журавлев не был ранен, но немного пострадал его помощник.

Ранее в этот день Рогозин заявил, что информация о его местонахождении в Донецке была «слита» перед нанесением по нему артиллерийского удара.

Он уточнил, что 21 декабря около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий. Удары наносились снарядами калибром 120 и 155 мм.

Также Рогозин сообщил, что выше правой лопатки ему вошел металлический осколок размером 3 на 4 мм, сообщает телеканал «Звезда». По его словам, он прошел в сантиметре от позвоночника, пишет Pravda.Ru.

Сопровождавшие его лица также получили ранения различной степени тяжести, передает НСН.

В связи с этим ему предстоит операция, передает RT.

Помощник Рогозина рассказал «Известиям», что медики Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают ему всю необходимую помощь. Сам экс-глава «Роскосмоса» оценивает свое состояние как удовлетворительное.

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил инспекторскую группу под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в республиках Донбасса. Она действует как добровольческое подразделение.

До этого, 25 октября, сообщалось, что Рогозин взял себе позывной Космос.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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