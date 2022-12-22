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Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»
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Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мобильное приложение «Город» — официальная программа лояльности Московского метрополитена, которая была запущена в 2018 году. На текущий момент в «Городе» зарегистрировано более 2 млн человек, в сумме они накопили почти 1,5 млрд бонусов (1 бонус = рубль).

Накопленными бонусами можно оплатить мобильную связь, поездки на городском транспорте, а также потратить их на предложения от партнеров «Города». В уходящем году владельцы «Тройки», зарегистрированные в программе лояльности «Город», чаще всего пользовались услугами маркетплейсов, доставкой продуктов и арендой каршеринга.

При этом около 800 млн бонусов горожане потратили для оплаты проезда в метро. Второй по популярности стала категория «Пополнение баланса мобильного телефона». В топ пять категорий для списания бонусов также вошли «Продукты и доставка», «Красота и здоровье» и «Развлечения». Интересно, что женщины чаще всего списывали бонусы в категориях «Красота и здоровье» и «Пополнение баланса мобильного телефона», а мужчины — в категории «Развлечения».

В «Городе» также есть виртуальные монеты-жетоны, которые можно получить за прохождение опросов или квестов внутри приложения и обменять на скидочные купоны. Жетоны также можно потратить на повышение уровня в приложении. При получении седьмого, последнего уровня пользователям открывается доступ к кешбэку до 57% у партнеров «Города».

За все время участники программы лояльности накопили 1,8 млрд жетонов. Самыми популярными категориями для списания жетонов стали «Гипермаркеты», «Одежда, обувь и аксессуары» и «Дом, дача и ремонт». Также жетонами «Города» пользователи оплачивали поездки на каршеринге, доставку продуктов или пиццу, обменивали на скидки в ресторанах и многое другое.

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