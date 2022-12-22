В Литве признали исчерпанные возможности антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) практически исчерпал возможности для расширения санкций против России. Об этом заявил 22 декабря еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

«Я уже ранее говорил, что по санкциям мы достигли потолка и каких-то новшеств, инноваций здесь ожидать не приходится», — заявил Синкявичюс в интервью радиостанции «Жиню радияс».

Он отметил, что в девятом пакете санкций против РФ достаточно много написано, но это «лишь уточнение деталей». По его словам, важнейшие санкции уже приняты.

«Важно выполнять то, что принято, обеспечить, чтобы Россия не могла обходить санкции», — подчеркнул он.

17 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение новых санкций против России нанесет ущерб самому ЕС. В ее заявлении, в частности, говорится о неспособности руководителей ЕС выбраться из замкнутого круга введения всё новых рестрикций и признать бесполезность всех антироссийских санкций и политики давления на РФ.

В тот же день в постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций. Там подчеркнули, что Брюссель не так давно заявлял о незаконности применения экстерриториальных санкций, однако сегодня активно их использует. Кроме того, ЕС создал механизм «наказания» собственных граждан и третьих стран, которые обходят «нелегитимные» санкции ЕС.

Очередной пакет санкций против России был введен ЕС 16 декабря. Решением, в частности, вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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