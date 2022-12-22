Косачев указал на дальнейшее вовлечение США в конфликт на Украине
Планы США продолжать поставки вооружения Киеву, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, говорят о дальнейшем вовлечении Вашингтона в конфликт. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор отметил, что Patriot — мощное оружие, однако в этой поставке много неизвестных: сколько, когда, в рамках какой программы доставят ЗРК. Также неясно, по словам Косачева, как комплексы будут обслуживаться, потому что подготовка расчета занимает много месяцев.
«Но в любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт», — написал Косачев в Telegram-канале.
21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон в свой новый пакет военной помощи Киеву включил Patriot. Киев на этот раз получит вооружений на сумму порядка $1,85 млрд.
В Пентагоне отметили, что Вооруженным силам Украины потребуется несколько месяцев, чтобы обучиться работе с зенитным ракетным комплексом Patriot.
Вместе с тем на прошлой неделе офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будет невозможно интегрировать в систему ПВО Украины. По его мнению, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для российских военных.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Запад закрепил себя как сторону украинского конфликта отправкой наемников для участия в боевых действиях.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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